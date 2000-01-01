10.05 00:27 MIGnews.com

СМИ: Израиль атаковал сирийские военные обьекты

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По сообщению арабских СМИ, артилерия Израиля атаковала сирийские военные обьекты в районе Кунейтра. В результате атаки никто не пострадал.