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Nakonu.com
10.05 00:27 MIGnews.com
СМИ: Израиль атаковал сирийские военные обьекты
По сообщению арабских СМИ, артилерия Израиля атаковала сирийские военные обьекты в районе Кунейтра. В результате атаки никто не пострадал.
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