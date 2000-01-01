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Nakonu.com
10.05 00:22 MIGnews.com
Сирены воздушной тревоги на Голанских высотах
На голанских высотах прозвучали сирены воздушной тревоги! Информация уточняется
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