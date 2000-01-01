Арабы призывают к бойкоту Pizza Hut

Палестинские арабы призвали к бойкоту Pizza Hut после того, как сеть пиццерий в Израиле высмеяла голодовку террористов, отбывающих срок в израильских тюрьмах.
Инцидент вызвал ярую реакцию палестинцев в социальных сетях, включая призывы бойкота сети ресторанов, как сообщает AFP.
Так, арабский активист Абу Диаб написал на своей странице в Facebook, используя хэштег #boycott_pizzahut:
“Pizza Hut высмеивает голодовку протеста”.
Антиизраильское движение BDS поддержало призывы к бойкоту сети пиццерий Pizza Hut в Израиле.
“Издевки Pizza Hut над лидером голодовки палестинских заключенных Марвана Баргути за свободу и достоинство прибавили оскорблений к глубокой травме”, - заявил участник движения Махмуд Наваджа.
“Мы поддерживаем палестинские призывы к всемирному бойкоту Pizza Hut, а особенно в арабском мире”, - говорится в электронном письме активиста, направленного редакции AFP.
Ранее Pizza Hut опубликовала пост с прикрепленным скриншотом из скандального видео с Баргути, подписав на иврите: “ Баргути, если вы собираетесь прекратить голодовку, не лучше ли начать с кусочка пиццы?”
Также в фотошопе прикрепили коробку из под пиццы, лежащую возле кровати Баргути и кусок пиццы, лежащий в раковине.