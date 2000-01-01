10.05 08:59 MIGnews.com

Арабы призывают к бойкоту Pizza Hut

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Палестинские арабы призвали к бойкоту Pizza Hut после того, как сеть пиццерий в Израиле высмеяла голодовку террористов, отбывающих срок в израильских тюрьмах.Инцидент вызвал ярую реакцию палестинцев в социальных сетях, включая призывы бойкота сети ресторанов, как сообщает AFP.Так, арабский активист Абу Диаб написал на своей странице в Facebook, используя хэштег #boycott_pizzahut:“Pizza Hut высмеивает голодовку протеста”.Антиизраильское движение BDS поддержало призывы к бойкоту сети пиццерий Pizza Hut в Израиле.“Издевки Pizza Hut над лидером голодовки палестинских заключенных Марвана Баргути за свободу и достоинство прибавили оскорблений к глубокой травме”, - заявил участник движения Махмуд Наваджа.“Мы поддерживаем палестинские призывы к всемирному бойкоту Pizza Hut, а особенно в арабском мире”, - говорится в электронном письме активиста, направленного редакции AFP.Ранее Pizza Hut опубликовала пост с прикрепленным скриншотом из скандального видео с Баргути, подписав на иврите: “ Баргути, если вы собираетесь прекратить голодовку, не лучше ли начать с кусочка пиццы?”Также в фотошопе прикрепили коробку из под пиццы, лежащую возле кровати Баргути и кусок пиццы, лежащий в раковине.