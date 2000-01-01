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flickr 10.05 08:59   MIGnews.com

Арабы призывают к бойкоту Pizza Hut

Палестинские арабы призвали к бойкоту Pizza Hut после того, как сеть пиццерий в Израиле высмеяла голодовку террористов, отбывающих срок в израильских тюрьмах.

Инцидент вызвал ярую реакцию палестинцев в социальных сетях, включая призывы бойкота сети ресторанов, как сообщает AFP.

Так, арабский активист Абу Диаб написал на своей странице в Facebook, используя хэштег #boycott_pizzahut:
“Pizza Hut высмеивает голодовку протеста”.

Антиизраильское движение BDS поддержало призывы к бойкоту сети пиццерий Pizza Hut в Израиле.

“Издевки Pizza Hut над лидером голодовки палестинских заключенных Марвана Баргути за свободу и достоинство прибавили оскорблений к глубокой травме”, - заявил участник движения Махмуд Наваджа.

“Мы поддерживаем палестинские призывы к всемирному бойкоту Pizza Hut, а особенно в арабском мире”, - говорится в электронном письме активиста, направленного редакции AFP.

Ранее Pizza Hut опубликовала пост с прикрепленным скриншотом из скандального видео с Баргути, подписав на иврите: “ Баргути, если вы собираетесь прекратить голодовку, не лучше ли начать с кусочка пиццы?”

Также в фотошопе прикрепили коробку из под пиццы, лежащую возле кровати Баргути и кусок пиццы, лежащий в раковине.
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