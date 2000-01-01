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Талибан в Бейт-Шемеш: женщину ранили камнями 10.05 09:03   MIGnews.com

Талибан в Бейт-Шемеш: женщину ранили камнями

Карин Ашраф написала пост в facebook о том, что случилось с ее матерью в родном городе Бейт-Шемеш.

Ашраф пишет: “Моя мать шла по улицам Бейт-Шемеш и один из “верующих в Бога” закидал ее камнями потому что она “была нескромна одета”, и ему бы хотелось, чтобы она истекала кровью в больнице”.

Пост сразу завоевал большую популярность, на него пришли сотни комментариев.

Ашраф пишет: “Не то, чтобы это случилось в первый раз. Вы плевали в нас, закидывали камнями в машину. Но камнем в голову?”

Обращаясь к человеку, ранившему ее мать девушка пишет: “Бог, в которого ты веришь, покажет тебе, что истинный путь - не вредить здоровью другого человека, и что у каждого есть своя вера в жизни”.
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