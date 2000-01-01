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facebook 10.05 08:05   MIGnews.com

Pizza Hut высмеяла голодовку Баргути

В понедельник,8 мая, сеть ресторанов Pizza Hut в Израиле высмеяла лидера палестинской голодовки Марвана Баргути после того, как в сеть попали видеокадры, на которых террорист тайно поедает конфеты и печенье в уборной своей камеры.

Саркастическое обращение собственно к Баргути опубликованное в Facebook вызвало широкую критику палестинцев, которые призвали после этого к бойкоту Pizza Hut.

После этого руководство пиццерии принесло извинения и удалило данный пост.

До этого Pizza Hut опубликовала пост с прикрепленным скриншотом из скандального видео с Баргути, подписав на иврите: “ Баргути, если вы собираетесь прекратить голодовку, не лучше ли начать с кусочка пиццы?”

Но руководство зашло еще дальше и в фотошопе прикрепило коробку из под пиццы, лежащую возле кровати Баргути и кусок пиццы, лежащий в раковине.

В свою очередь крупнейшая международная сеть ресторанов Pizza Hut принесла свои извинения:

“Pizza Hut International приносит свои извинения за принесенные неудобства в связи с недавним постом Pizza Hut Israel, опубликованного на странице в Facebook. Это было совершенно неуместно и не отражает ценности нашей компании. Наша сеть ресторанов в Израиле немедленно удалила сообщение, а с теми, кто разместил этот пост мы прекратили работу. Мы искренне сожалеем о любой боли, которую могли причинить в связи с этим инцидентом ”, - говорится в заявлении, опубликованном на Facebook.
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