10.05 08:05 MIGnews.com

Pizza Hut высмеяла голодовку Баргути

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В понедельник,8 мая, сеть ресторанов Pizza Hut в Израиле высмеяла лидера палестинской голодовки Марвана Баргути после того, как в сеть попали видеокадры, на которых террорист тайно поедает конфеты и печенье в уборной своей камеры.Саркастическое обращение собственно к Баргути опубликованное в Facebook вызвало широкую критику палестинцев, которые призвали после этого к бойкоту Pizza Hut.После этого руководство пиццерии принесло извинения и удалило данный пост.До этого Pizza Hut опубликовала пост с прикрепленным скриншотом из скандального видео с Баргути, подписав на иврите: “ Баргути, если вы собираетесь прекратить голодовку, не лучше ли начать с кусочка пиццы?”Но руководство зашло еще дальше и в фотошопе прикрепило коробку из под пиццы, лежащую возле кровати Баргути и кусок пиццы, лежащий в раковине.В свою очередь крупнейшая международная сеть ресторанов Pizza Hut принесла свои извинения:“Pizza Hut International приносит свои извинения за принесенные неудобства в связи с недавним постом Pizza Hut Israel, опубликованного на странице в Facebook. Это было совершенно неуместно и не отражает ценности нашей компании. Наша сеть ресторанов в Израиле немедленно удалила сообщение, а с теми, кто разместил этот пост мы прекратили работу. Мы искренне сожалеем о любой боли, которую могли причинить в связи с этим инцидентом ”, - говорится в заявлении, опубликованном на Facebook.