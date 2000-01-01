10.05 08:07 MIGnews.com

Скончался кинокритик Даниил Дондурей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На 69-м году жизни скончался российский культуролог и кинокритик Даниил Дондурей. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский на своей странице в Facebook."Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Прощай друг!", — написал режиссер.Даниил Дондурей — кинокритик, культуролог, с 1993 года возглавлял редакцию журнала "Искусство кино". При нем издание помимо кино стало уделять внимание телевидению, интернету и современному искусству, а также стало публиковать больше аналитических материалов. Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, возглавлял профильную комиссию по культурным правам.Даниил Дондурей часто повторял, что кино без критики не существует.