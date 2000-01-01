10.05 07:15 MIGnews.com

Последний выпуск 1-го канала: Геула Эвен рыдает в эфире

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Израильская телеведущая Геула Эвен-Саар, супруга бывшего министра внутренних дел Гидеона Саара, не смогла сдержать слез во время передачи ежедневного шоу “Яман”.Эвен должна была прочитать сообщение о том, что программа “Мабат” выходит в последний раз. Программа транслировалась 49 лет.Эвен сказала: Мы получили известие о том, что сегодня вечером выходит последний выпуск Мабат. Я хочу поблагодарить всех людей, кто работал в программе все эти годы, которые прошли через очень много трудных моментов, и через много хороших моментов, и тех, кто теперь должен уйти домой. Я надеюсь, что каждый из них сможет найти свой профессиональный путь”.Первый Канал израильского ТВ и радио Решет Бет прекращают свое вещание сегодня, 10 мая.