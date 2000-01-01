10.05 21:26 MIGnews.com

Бен-Гурион: арестован турок, похитивший дочь от израильтянки

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В международном аэропорту Бен-Гурион израильские правоохранители арестовали гражданина Турции, которого подозревают в похищении собственной дочери от супруги-израильтянки.Как пишут израильские СМИ, две недели назад 33-летний турок взял дочь и, сказав жене, что через несколько дней они вернутся, таким образом, убедив ее остаться в Израиле, улетел в Турцию. Позже он, угрожая по телефону, отказался вернуть дочку матери, сказав ей, что, если она хочет ее увидеть, то должна сама приехать в Турцию. Вместо этого женщина обратилась в полицию Израиля, обвинив мужа в похищении ребенка.По прилету в Бен-Гурион во вторник, 9 мая, он был задержан. Суд Тель-Авива продлил арест похитителя до четверга.Адвокат мужчины утверждает, что все угрозы его подзащитного были сделаны сгоряча, в момент ссоры, и что их дочь может в любой момент вернуться в Израиль. Да и к тому же, пара долгое время уже обсуждала переезд в Турцию."Я готов ради нее поехать в Турцию и вернуть девочку. Она уже несколько раз ездила в Турцию без меня", - заявил подсудимый.