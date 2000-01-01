Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












10.05 21:26   MIGnews.com

Бен-Гурион: арестован турок, похитивший дочь от израильтянки

В международном аэропорту Бен-Гурион израильские правоохранители арестовали гражданина Турции, которого подозревают в похищении собственной дочери от супруги-израильтянки.

Как пишут израильские СМИ, две недели назад 33-летний турок взял дочь и, сказав жене, что через несколько дней они вернутся, таким образом, убедив ее остаться в Израиле, улетел в Турцию. Позже он, угрожая по телефону, отказался вернуть дочку матери, сказав ей, что, если она хочет ее увидеть, то должна сама приехать в Турцию. Вместо этого женщина обратилась в полицию Израиля, обвинив мужа в похищении ребенка.

По прилету в Бен-Гурион во вторник, 9 мая, он был задержан. Суд Тель-Авива продлил арест похитителя до четверга.

Адвокат мужчины утверждает, что все угрозы его подзащитного были сделаны сгоряча, в момент ссоры, и что их дочь может в любой момент вернуться в Израиль. Да и к тому же, пара долгое время уже обсуждала переезд в Турцию.

"Я готов ради нее поехать в Турцию и вернуть девочку. Она уже несколько раз ездила в Турцию без меня", - заявил подсудимый.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:36
ХАМАС признал, что новый устав уничтожению Израиля не помеха
21:03
Путина удивил вопрос в связи с увольнением Коми
20:44
Борьба с завышенными ценами: на очереди детское питание
20:32
Мужчина гонялся с тесаком за ортодоксами на севере Лондона
20:07
Лавров: у России отсутствует стратегия "выхода из Сирии"
19:35
BDS требует унизить Израиль на Евровидении
19:00
Юлия Малиновская против переноса выходного в Лаг ба-Омер
18:53
Жена Баргути просит Папу Римского вмешаться в голодовку
16:41
Ryanair открывает новые линии, полет в Германию - за 30 евро
16:26
В Норвегии политики хотят запретить брит-милу
15:58
Германия закроет хостел в посольстве КНДР в Берлине
15:15
В Ирландии появился пропавший более 30 лет назад пляж  
15:13
Йемен превратился в иранскую ракетную лабораторию
14:53
В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus