10.05 20:32 MIGnews.com

Мужчина гонялся с тесаком за ортодоксами на севере Лондона

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Полиция британской столицы арестовала вооруженного тесаком и ножом мужчину, который угрожал жителям еврейского района Лондона. Как пишет Breitbart, инцидент произошел 9 мая в Стэмфорд-Хилл, который населяют преимущественно евреи-ортодоксы.В ходе операции, продолжавшейся около часа, были перекрыты несколько дорог, однако ни один из граждан или полицейских при этом не пострадал.В полиции подтвердили факт ареста, сообщив, что преступник – 61-летний мужчина, который изначально угрожал расправой владельцу одной из лавок в еврейском районе. Прибывшие по месту атаки полицейские задержали антисемита и доставили его в участок на севере Лондона, оставив под стражей. Его обвиняют в незаконном владении холодным оружием.Одна из очевидиц случившегося утверждает, что смутьян сказал ей "вы, евреи, убирайтесь отсюда, пока я вас всех не порешил".