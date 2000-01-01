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В Норвегии политики хотят запретить брит-милу | Фото: SharonaGott/Flickr10.05 16:26   MIGnews.com

В Норвегии политики хотят запретить брит-милу

На прошедших выходных в Норвегии состоялся съезд либерально-консервативной Партия прогресса, участники которого проголосовали за принятие закона о запрете ритуального обрезания детей в возрасте до 16 лет. Политики утверждают, что это наносит психический и физический вред детям и серьезно нарушает их права.

Стоит отметить, что Партия прогресса является третьей по величине политсилой в норвежском парламенте, занимая 29 мест из 169.

И если реакция директора Европейской еврейской ассоциации раввина Менахема Марголина была вполне очевидной – он призвал премьер-министр Израиля Биньямина Нетаниягу и министра по делам диаспоры Нафтали Беннета вмешаться, – то позиция главного раввина Осло Йоава Мельхиора весьма необычна. Он считает, что вмешательство извне будет не в интересах еврейской общины.

"После бесед с Партией прогресса и правительством Норвегии мы приступили к работе со всеми заинтересованными сторонами для разрешения этой потенциально тревожной ситуации", - заявил он изданию Jerusalem Post.

Мельхиор пояснил, что запрет обсуждался лишь на партийном съезде Партии прогресса, и выразил надежду, что он никогда не станет полноценным законопроектом. Раввин уверяет, что община тесно сотрудничает по данному вопросу.

"Хотя мы самодовольство и будет излишним, но мы не чувствуем никакого риска принятия законопроекта. Всего два года назад все политические партии дали обещание защитить брит-милу, и мы призываем Партию прогресса не гнаться за популярностью, развивая дискриминационную политику", - сказал он.

Председатель комитета Кнессета по вопросам иммиграции, абсорбции и диаспоры депутат Кнессета Авраам Негоса ("Ликуд") сообщил, что проведет по данному поводу дискуссию с европейскими раввинами, послами и представителями правительства Израиля, назвав подобные политические телодвижения противоречащими демократическому характеру Норвегии.
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