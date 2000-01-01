10.05 15:58 MIGnews.com

Германия закроет хостел в посольстве КНДР в Берлине

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Северная Корея зарабатывает "пятизначные суммы" сдавая часть своего посольства в Германии под хостел и проведение конференций. Но из-за ядерных разработок КНДР Ангела Меркель перекроет этот источник доходов.Посольство Кореи в историческом центре Берлина использовало часть своих помещений как молодежный хостел и центр для проведения конференций, сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ во вторник, 9 мая."Данное решение было принято не Министерством иностранных дел, а правительством в целом", - заявил официальный представитель ведомства Мартин Шефер.Ранее ряд немецких СМИ опубликовал информацию о том, что, благодаря удачному расположению (в частности, рядом с диппредставительством расположены Бранденбургские ворота), на своих недипломатических услугах дипломаты зарабатывали ежемесячно "пятизначные суммы".Шефер сообщил, что немецкое правительство применит санкции к Северной Корее запретив использование территории посольства "любым другим образом, кроме как для дипломатической и консульской деятельности". Такова в частности требование резолюции ООН 2321, которая является реакцией на проведение Северной Кореей пятых ядерных испытаний.