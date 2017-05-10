В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк

В Израиле умер депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Тарасюк. Эту информацию подтвердил РИА Новости его коллега по партии, вице-спикер Игорь Лебедев.
"Да, это так, но подробностей мы не знаем. Только получили сообщение от супруги, которая находилась там вместе с ним на лечении, что, к сожалению, Василий Михайлович погиб. Сейчас, видимо, идет процесс его доставки в Россию", — заявил Лебедев.
Фракция ЛДПР выразила соболезнования родным и близким Тарасюка, отметив, что смерть его стала для них шоком. В релизе фракции подчеркивается, что их коллега вел активный образ жизни, был любящим мужем и отцом, "очень щедрым, отзывчивым и добросердечным человеком".