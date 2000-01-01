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10.05 13:29   MIGnews.com

Террориста из Стокгольма признали психически здоровым

Предварительная судебно-психологическая экспертиза не показала каких-либо расстройств психики у 39-летнего Рахмата Акилова – главного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме в начале апреля.

Заключение врачей, было передано в среду, 10 мая, в суд Стокгольма.

"В исследовании делается вывод, что Рахмат Акилов не страдал от психических нарушений в момент совершения им преступления", —передает шведское телевидение SVT.

Напомним, что 7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате инцидента 5 человек погибли и 15 пострадали.
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