10.05 13:29 MIGnews.com

Террориста из Стокгольма признали психически здоровым

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Предварительная судебно-психологическая экспертиза не показала каких-либо расстройств психики у 39-летнего Рахмата Акилова – главного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме в начале апреля.Заключение врачей, было передано в среду, 10 мая, в суд Стокгольма."В исследовании делается вывод, что Рахмат Акилов не страдал от психических нарушений в момент совершения им преступления", —передает шведское телевидение SVT.Напомним, что 7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате инцидента 5 человек погибли и 15 пострадали.