10.05 13:06 MIGnews.com

Семьи утонувших в Кинерете подадут в суд на государство

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Семьи трех юношей, утонувших в Песах на Кинерете, подадут гигантский иск к государству Израиль.Семьи утверждают, что находившиеся на пляжах спасатели не действовали так, как того требовали обстоятельства и служебные обязанности.Семьи Итамара Оханна, Лирона Каради и Нахмана Итаха требуют миллионы шекелей в качестве компенсации от администрации Кинерета, регионального совета Uолан и министерства внутренних дел, в качестве органов, несущих ответственность за безопасность на пляжах Кинерета.Семьи указывают на то, что спасательных станций на Кинерете слишком мало, что на них хватает соответствующего снаряжения, и что в распоряжении спасателей нет системы громкоговорителей, которая могла бы заглушить громкую музыку, постоянно играющую на пляже. В целом, государственные органы продемонстрировали, что они не готовы к наплыву туристов на Кинерет в праздничные дни.