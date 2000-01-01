Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Семьи утонувших в Кинерете подадут в суд на государство 10.05 13:06   MIGnews.com

Семьи утонувших в Кинерете подадут в суд на государство

Семьи трех юношей, утонувших в Песах на Кинерете, подадут гигантский иск к государству Израиль.

Семьи утверждают, что находившиеся на пляжах спасатели не действовали так, как того требовали обстоятельства и служебные обязанности.

Семьи Итамара Оханна, Лирона Каради и Нахмана Итаха требуют миллионы шекелей в качестве компенсации от администрации Кинерета, регионального совета Uолан и министерства внутренних дел, в качестве органов, несущих ответственность за безопасность на пляжах Кинерета.

Семьи указывают на то, что спасательных станций на Кинерете слишком мало, что на них хватает соответствующего снаряжения, и что в распоряжении спасателей нет системы громкоговорителей, которая могла бы заглушить громкую музыку, постоянно играющую на пляже. В целом, государственные органы продемонстрировали, что они не готовы к наплыву туристов на Кинерет в праздничные дни.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:54
Племянница Ле Пен уходит из политики
13:29
Террориста из Стокгольма признали психически здоровым
13:01
В Испании умер известный диджей Роберт Майлз
12:21
Либерман: не позволим прекратить вещание на русском языке
12:14
В Израиль попытались ввезти 300 кг южноамериканского кокаина
12:11
12 подозреваемых в терроризме арестованы на Западном берегу
11:37
Групповое изнасилование: жертва попросила кокаин и наручники
10:53
Новый президент Южной Кореи готов с визитом в КНДР
10:10
Петах-Тиква: Пальба у офиса минобороны из-за русскоязычного
09:41
Главный военный прокурор: я гомосексуалист и я горжусь этим
09:29
Саар: мы не должны извиняться и платить компенсацию Турции
09:20
Прокурор ЦАХАЛа: Азария стрелял без оснований
09:03
Талибан в Бейт-Шемеш: женщину ранили камнями
08:59
Арабы призывают к бойкоту Pizza Hut
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus