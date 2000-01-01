10.05 11:37 MIGnews.com
Групповое изнасилование: жертва попросила кокаин и наручники
По сообщениям следственной группы, расследующей групповое изнасилование в Герцлии три недели назад, в ее распоряжении есть показания четвертого участника изнасилования.
Четвертый участник показал, что жертва попросила его принести в квартиру, где произошло изнасилование, кокаин и наручники. Существует запись этого разговора.
Общественный защитник подозреваемого Нир Алфаса заявил: “Как представляется, на данном этапе роль этого человека в деле минимальна”.
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