10.05 11:37 MIGnews.com

Групповое изнасилование: жертва попросила кокаин и наручники

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По сообщениям следственной группы, расследующей групповое изнасилование в Герцлии три недели назад, в ее распоряжении есть показания четвертого участника изнасилования.Четвертый участник показал, что жертва попросила его принести в квартиру, где произошло изнасилование, кокаин и наручники. Существует запись этого разговора.Общественный защитник подозреваемого Нир Алфаса заявил: “Как представляется, на данном этапе роль этого человека в деле минимальна”.