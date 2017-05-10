10.05 10:10 MIGnews.com
Петах-Тиква: Пальба у офиса минобороны из-за русскоязычного
Чрезвычайное происшествие произошло у здания министерства обороны на улице Жаботински в Петах-Тикве.
Три охранника министерства, которым показалось подозрительным поведение мужчины, подошли к нему с тем, чтобы допросить.
Русскоязычный мужчина, не владеющий ивритом, очевидно почувствовал, что подвергся нападению, и оказал сопротивление.
Охранники открыли предупредительный огонь в воздух.
Один охранник ранен рикошетом. Из-за пальбы на некоторое время прекратилось движение в районе, где произошел инцидент.
Полиция расследует происшествие.
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