10.05 10:10 MIGnews.com

Петах-Тиква: Пальба у офиса минобороны из-за русскоязычного

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Чрезвычайное происшествие произошло у здания министерства обороны на улице Жаботински в Петах-Тикве.Три охранника министерства, которым показалось подозрительным поведение мужчины, подошли к нему с тем, чтобы допросить.Русскоязычный мужчина, не владеющий ивритом, очевидно почувствовал, что подвергся нападению, и оказал сопротивление.Охранники открыли предупредительный огонь в воздух.Один охранник ранен рикошетом. Из-за пальбы на некоторое время прекратилось движение в районе, где произошел инцидент.Полиция расследует происшествие.