Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












10.05 10:10   MIGnews.com

Петах-Тиква: Пальба у офиса минобороны из-за русскоязычного

Чрезвычайное происшествие произошло у здания министерства обороны на улице Жаботински в Петах-Тикве.




Три охранника министерства, которым показалось подозрительным поведение мужчины, подошли к нему с тем, чтобы допросить.

Русскоязычный мужчина, не владеющий ивритом, очевидно почувствовал, что подвергся нападению, и оказал сопротивление.

Охранники открыли предупредительный огонь в воздух.

Один охранник ранен рикошетом. Из-за пальбы на некоторое время прекратилось движение в районе, где произошел инцидент.

Полиция расследует происшествие.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:53
Новый президент Южной Кореи готов с визитом в КНДР
09:41
Главный военный прокурор: я гомосексуалист и я горжусь этим
09:29
Саар: мы не должны извиняться и платить компенсацию Турции
09:20
Прокурор ЦАХАЛа: Азария стрелял без оснований
09:03
Талибан в Бейт-Шемеш: женщину ранили камнями
08:59
Арабы призывают к бойкоту Pizza Hut
08:47
На "Евровидении-2017" определились первые финалисты
08:07
Скончался известный кинокритик Даниил Дондурей
08:06
Израиль: Какой подарок несут на свадьбу
08:05
Pizza Hut высмеяла голодовку Баргути
07:32
Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин
07:27
Израиль: Дефицит в системе здравоохранения
07:15
Последний выпуск 1-го канала: Геула Эвен рыдает в эфире  
07:08
Путин и Аббас встретятся в Сочи 11 мая
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus