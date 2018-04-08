Мэр Тренкье напился и напал с катаной на цыган

Мэр французского города Виссу Ришар Тренкье был арестован после того, как будучи в нетрезвом виде, угрожал кочующим цыганам японским мечом.
При этом на нем был бронежилет, и помимо холодного оружия он был вооружен пистолетом. Успел ли нанести градоначальник кому-либо увечья, не уточняется.
По информации источника, во время совершения нападения политик находился в компании своего заместителя и местного сотрудника полиции, пишет Le Monde. Были ли они пьяны и угрожали ли цыганам, на данный момент не известно.
Отметим, в 2014 году он запретил посещать детскую площадку женщинам в хиджабах и платках. Кроме того, он первый французский мэр, вооруживший в 1995 году муниципальную полицию.