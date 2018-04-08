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Мэр Тренкье напился и напал с катаной на цыган 11.04 05:18   MIGnews.com

Мэр Тренкье напился и напал с катаной на цыган

Мэр французского города Виссу Ришар Тренкье был арестован после того, как будучи в нетрезвом виде, угрожал кочующим цыганам японским мечом.

При этом на нем был бронежилет, и помимо холодного оружия он был вооружен пистолетом. Успел ли нанести градоначальник кому-либо увечья, не уточняется.

По информации источника, во время совершения нападения политик находился в компании своего заместителя и местного сотрудника полиции, пишет Le Monde. Были ли они пьяны и угрожали ли цыганам, на данный момент не известно.

Отметим, в 2014 году он запретил посещать детскую площадку женщинам в хиджабах и платках. Кроме того, он первый французский мэр, вооруживший в 1995 году муниципальную полицию.
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