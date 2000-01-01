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Фотокор Муртаджи работал на ХАМАС 10.04 16:54   MIGnews.com

Фотокор Муртаджи работал на ХАМАС

СБ Израиля опровергает информации о том, что Армия обороны Израиля ликвидировали арабского журналиста во время беспорядков на границе Израиля и Газы, более того, в ответе говорится о том, что убитый работал на офицерской должности в ХАМАС.

"В течение многих лет он служил в силах безопасности ХАМАСа в секторе Газа, у Муртаджи было звание, соответствующее капитану ("накиб")", - рассказали в СБ Израиля со ссылкой на источники, пишет Arutz Sheva.

Более того, он каждый день действовал в рамках службы безопасности ХАМАСа, он собирал информацию для организации, а это очень помогало ее деятельности.

Как известно, в пятницу, 6 апреля, 30-летний Ясир Муртаджа был убит во время столкновений на границе. Арабские СМИ писали, что Муртаджа, проживал в южном городе Газа Хан-Юнис, работал фотокором, и убили израильские военные.

Муртаджа поддерживал отношения с ХАМАСом на протяжении многих лет, и большое количество членов ХАМАС присутствовали на его похоронах в субботу.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обвинил террористов ХАМАС в его смерти.
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