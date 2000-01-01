Солдат бригады Кфир сядет в тюрьму за бороду

По данным издания, военный перестал бриться в дни отсчета Омера – между Песахом и Шавуотом, и за это получил наказание.
В свою очередь брат солдата написал в Facebook: "Как может быть наказан мой брат, который хочет сохранить свою традицию и обычай отца? Насколько я понимаю, в армейских уставах говорится, что только те, кто придерживаются религиозного образа жизни, могут получить "освобождение Омера", позволяющее им не брить бороды. Я хочу знать, кто определяет религиозный образ жизни? С каких это пор ЦАХАЛ определяет уровень еврейства, и какие заповеди разрешено соблюдать, а какие нет?".
Между тем, в пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что военный не соблюдал религиозный образ жизни, поэтому не имел права на "освобождение Омера".