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Солдат бригады Кфир сядет в тюрьму за бороду | Фото:10.04 14:37   MIGnews.com

Солдат бригады Кфир сядет в тюрьму за бороду

Солдат из бригады "Кфир" получил 20 суток тюрьмы за то, что отрастил бороду.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, военный перестал бриться в дни отсчета Омера – между Песахом и Шавуотом, и за это получил наказание.

В свою очередь брат солдата написал в Facebook: "Как может быть наказан мой брат, который хочет сохранить свою традицию и обычай отца? Насколько я понимаю, в армейских уставах говорится, что только те, кто придерживаются религиозного образа жизни, могут получить "освобождение Омера", позволяющее им не брить бороды. Я хочу знать, кто определяет религиозный образ жизни? С каких это пор ЦАХАЛ определяет уровень еврейства, и какие заповеди разрешено соблюдать, а какие нет?".

Между тем, в пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что военный не соблюдал религиозный образ жизни, поэтому не имел права на "освобождение Омера".
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