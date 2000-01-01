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10.04 15:28   MIGnews.com

Отменено участие Коби Мейдана в церемонии Дня памяти

Горсовет Ришон ле-Циона принял решение отменить участие радиоведущего Коби Мейдана в качестве ведущего церемонии Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, таким образом, мэрия отреагировала на просьбу комитета семей, потерявших своих близких в войнах или терактах.

Напомним, ранее Мейдан, работающий на радио "Галей ЦАХАЛ", заявил после подавления армией беспорядков на границе с Газой, что ему "стыдно быть израильтянином".

После таких комментариев министр связи Аюб Кара и глава оборонного ведомства Авигдор Либерман потребовали уволить радиоведущего.

В свою очередь Союз журналистов Израиля встал на сторону Мейдана, и он остался на своей должности.
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