Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из Twitter: TissamD 10.04 14:08   MIGnews.com

В Сирии взорвалось здание: десятки погибших

В сирийском городе Идиб произошел взрыв, в результате которого 28 погибли и 135 ранены. Об этом сообщили на "Анадолу".

Как сообщил агентству руководитель правления гражданской обороны Сирии Идлиб Хаджа Юсуф, причины взрыва пока что неизвестны, а состояние раненых - тяжелое.

Ранее сообщалось, что в атаке против режима Асада, в ответ на применение им химического оружия в Дума примут участие военные корабли и ВВС США, Британии и Франции. На данный момент коалиция стягивает военные силы к сирийской границе, по периметру ведут разведку российские истребители.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:28
Отменено участие Коби Мейдана в церемонии Дня памяти
14:37
Солдат бригады Кфир сядет в тюрьму за бороду
14:20
Юлию Скрипаль выписали из больницы
14:01
ЦАХАЛ выявил стрелка из "клипа снайпера"
13:27
Израильский провайдер предлагает пакет связи на всю жизнь
13:24
Правительство изложит БАГАЦу свой план борьбы с мигрантами
12:51
Трамп принимает катарского эмира
12:28
Министр Беннет вступился за военнослужащих
12:15
Посла Израиля в Москве вызвали в МИД России
12:01
Лидер Исламского джихада - в коме
11:51
Fox адаптирует израильское шоу о межрасовой семье
11:24
Политики требуют от ЦАХАЛа большей моральности
11:09
Каирский болельщик приедет на ЧМ-2018 на велосипеде
10:49
Мири Регев сравнила оппозицию с движением BDS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus