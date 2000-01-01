В Сирии взорвалось здание: десятки погибших

В сирийском городе Идиб произошел взрыв, в результате которого 28 погибли и 135 ранены. Об этом сообщили на "Анадолу".
Как сообщил агентству руководитель правления гражданской обороны Сирии Идлиб Хаджа Юсуф, причины взрыва пока что неизвестны, а состояние раненых - тяжелое.
Ранее сообщалось, что в атаке против режима Асада, в ответ на применение им химического оружия в Дума примут участие военные корабли и ВВС США, Британии и Франции. На данный момент коалиция стягивает военные силы к сирийской границе, по периметру ведут разведку российские истребители.