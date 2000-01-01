10.04 09:53 MIGnews.com

"Стокгольмский террорист" поддерживал ISIS, пил и кутил

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Шведские СМИ сообщили некоторые сведения о Рахмате Акилове – 29-летнем выходце из Узбекистана, который 7 апреля совершил теракт в Стокгольме, убив четырех людей, включая 11-летнюю девочку.Как уже сообщала полиция, в 2014 году подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швеции, но ему было отказано. После того Акилов продолжил оставаться в Швеции нелегально и был объявлен в розыск.В ходе допросе в СИЗО Кроноберг он признался в совершении преступления. Он подтвердил, что является мусульманином и сторонником террористической организации ISIS. На его странице в Facebook полиция обнаружила экстремистские посты, а также "лайки" снимков жертв теракта на Бостонском марафоне, где 15 апреля 2013 года братья Царнаевы совершили взрыв. А некоторые из его "друзей" в соцсети связаны с террористической группировкой "Хизб ут-Тахрир".В то же время его сотрудники со стройки утверждают, что он не был религиозным человеком, "пил и кутил на вечеринках"."Он никогда не обсуждал политику или религию. И, насколько я знаю, по пять раз в день он не молился", - цитирует газета Aftonbladet женщину, которая жила по тому же адресу, где был зарегистрирован террорист.Но сам он на допросе сказал, что доволен тем, что сделал."Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены", - заявил он, добавив, что совершить атаку – как он выразился, "наезд на неверных" – ему приказали кураторы террора в Швеции.Напомним, что он был арестован, спустя несколько часов после теракта, в городе Марста, что находится в 40 км севернее Стокгольма. Акилов направлялся в аэропорт, чтобы покинуть страну.