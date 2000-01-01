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За запросу США в Испании задержан программист из России | Фото: Thinkstock10.04 08:13   MIGnews.com

По запросу США в Испании задержан программист из России

Полиция Испании задержала 36-летнего петербуржца Петра Левашова. Как пишет RT, Левашов – российский программист, которого США подозревают в хакерских атаках и, в частности, во вмешательстве в ход прошлогодних президентских выборов. Именно из Штатов и поступил запрос на арест.

Задержание произошло 7 апреля в апартаментах семьи Левашовых в Барселоне, где они проводили отпуск с сыном и подругой семьи.

"Ночью к нам в апартаменты ворвалась толпа полицейских, взломав дверь. Они положили всех нас на пол — и все это на глазах у четырёхлетнего ребенка. На мои вопросы они не отвечали, заперли меня с ребенком и подругой в комнате, держали там два часа и не дали поговорить с мужем", - рассказала Мария Левашова.

По ее словам, правоохранители отобрали у них все электронные устройства.

В полицейском комиссариате, куда его доставили, россиянину предъявили обвинения в создании вируса, который помог Дональду Трампу победить на выборах. На следующий день состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о заключении Левашова под стражу.

Мария Левашова настаивает на невиновности своего супруга, утверждая, что в России он разрабатывал приложения для мобильного телефона и "другими проектами", в которые она не вмешивалась.

В свою очередь, в США по данному поводу молчат.

"Это дело в США находится под запретом разглашения, поэтому никакую информацию мы в настоящее время предоставить не можем", - сказал представитель криминального отдела министерства юстиции США Питер Карр.
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