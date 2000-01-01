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Изнасилованные звездой реалити: мы не контролировали себя | Фото: Thinkstock10.04 08:00   MIGnews.com

Изнасилованные звездой реалити: мы не контролировали себя

Участник реалити-шоу “Большой Брат”, обвиненный в изнасиловании двух девушек в своей квартире в Тель-Авиве, был отпущен из заключения под домашний арест.

Одна из обвиняющих его девушек сообщила корреспонденту второго канала израильского ТВ следующее: “Я прибыла на вечеринку вместе со своей партнершей. Мы выпили очень, очень много алкоголя, и не контролировали себя. Мы были на грани обморока. Мы пошли в его квартиру и рухнули в кровать и заснули. И он пришел и атаковал нас , пока мы спали”.

Полиция указала на то, что версии двувх заявительниц существенно отличаются, и поэтому доказать вину мужчины будет трудно. Адвокат обвиняемого Шарон Кенан, представляющий обвиняемого говорит: “Мы должны увидеть, какие доказательства есть у полиции. Но после допросов , продолжавшихся весь день мы убеждены в том, что истина будет установлена, и невиновность нашего клиента доказана”.
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