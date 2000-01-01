10.04 09:31 MIGnews.com

В Египте объявлено чрезвычайное положение на три месяца

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В Египте введен режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Такое заявление сделал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, передает ТАСС.О решении было объявлено в специальном обращении главы государства к нации после терактов, которые произошли в стране 9 апреля.Режим чрезвычайного положения вводится для защиты страны, – отметил президент Египта, добавив, что о сроках вступления режима будет объявлено после принятия соответствующих конституционных и правовых процедур."Я обращаюсь к вам не как к христианам или мусульманам, а как к египтянам, террористы пытаются подорвать наше единство, и мы должны быть бдительны, чтобы сохранить нашу родину", – заявил Абдель Фаттах ас-Сиси.Отмечается, что помимо введения чрезвычайного положения в Египте также будет создан Высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом.Напомним, в церквях Египта произошло три взрыва: один – в Танте, еще два – в Александрии. В результате терактов погибли 45 человек, десятки получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", также известна как ISIS.