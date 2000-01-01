11.04 01:24 MIGnews.com

Клинтон подарил Бушу-старшему носки

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Бывший президент США Билл Клинтон подарил своему также бывшему предшественнику Джорджу Бушу-старшему носки. Об этом муж Хиллари Клинтон сообщил в своем микроблоге Twitter.Билл Клинтон сообщил, что он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне. Экс президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах.Как выяснилось, Буш-старший давно собирает носки, особенно яркие и необычные, поэтому Клинтон презентовал ему очередные экспонаты для его коллекции.В 2013 году американцы устроили акцию — они дарили Бушу-старшему на день рождения фотографии в цветных носках.