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twitter.com 11.04 01:24   MIGnews.com

Клинтон подарил Бушу-старшему носки

Бывший президент США Билл Клинтон подарил своему также бывшему предшественнику Джорджу Бушу-старшему носки. Об этом муж Хиллари Клинтон сообщил в своем микроблоге Twitter.

Билл Клинтон сообщил, что он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне. Экс президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах.

Как выяснилось, Буш-старший давно собирает носки, особенно яркие и необычные, поэтому Клинтон презентовал ему очередные экспонаты для его коллекции.

В 2013 году американцы устроили акцию — они дарили Бушу-старшему на день рождения фотографии в цветных носках.
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