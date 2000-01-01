10.04 21:54 MIGnews.com

США: пассажира сочли лишним и выволокли из самолета

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Вопиющий инцидент произошел на борту лайнера американской авиакомпании United Airlines, совершавшего внутренний рейс из Чикаго в Луисвилл. Одного из пассажиров охранники аэропорта силой вытащили с его места.Мужчина потерял сознание, но даже это не успокоило стражей порядка — они проволокли мужчину по проходу за руки. Остальные пассажиры были буквально в ужасе от действий охранников.Об этом сообщает The Telegraph.Представители авиакомпании объяснили, что этот рейс был переполнен, и одному из пассажиров нужно было покинуть борт лайнера."Мы начали искать добровольцев и обратились к этому клиенту, но он отказался покинуть воздушное судно добровольно. Мы приносим извинения за чрезмерную ситуацию", — сообщили в компании.Оказалось, мужчина был врачом — он отказался покинуть рейс, так как утром следующего дня в больнице его ждали пациенты.