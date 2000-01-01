10.04 20:55 MIGnews.com

ХАМАС: мы задержали подозреваемого в убийстве Фукаха

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Правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС сообщило об аресте подозреваемого в убийстве одного из лидеров военного крыла Мазена Фукаха.Однако никакой информации о задержанном не было представлено.Напомним, что в прошлом месяце Мазен Фуках был убит выстрелом в голову. Инцидент произошел недалеко от его дома.Челны группировки изначально обвиняли в убийстве своего лидера Израиль.Ранее глава палестинской секретной службы на Западном берегу Маджед Фаридж заявил, что власти автономии “прилагают максимум усилий” для предотвращения теракта со стороны ХАМАСа против израильтян, в качестве мести за убийство Фукаха.