10.04 20:31 MIGnews.com

В Лейпциге задержали планировавшего теракт у посольства РФ

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В Лейпциге полиция задержала подозреваемого, который планировал совершить теракт возле здания посольства РФ в Берлине.Им оказался 24-летний выходец из Марокко. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на неназванный источник.По предварительным данным, марокканец планировал провести атаку во время митинга протестующих.Однако что именно хотел совершить подозреваемой пока не ясно.Сообщается, что суд арестовал мужчину на две недели.Его мотивы, а также принадлежность к какой-либо группировке, также пока неизвестны.