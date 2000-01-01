10.04 19:51 MIGnews.com
Сирийский подросток планировал теракт в Германии
Суд в Западной Германии признал 16-летнего беженца из Сирии виновным в планировании проведения террористической атаки. В частности подростка обвинили в том, что он намеревался взорвать бомбу.
Суд Кельна приговорил несовершеннолетнего беженца к двум годам тюремного заключения. Подросток был арестован в сентябре прошлого года.
Представители сирийца потребовали от суда принять оправдательный приговор.
В постановление защиты подсудимого говорится, что подросток получил инструкции по изготовлению бомб у человека в Израиле, связанного с группировкой "Исламское Государство".
Суд учел это при вынесении приговора сирийскому беженцу.
Судьи заявили, что план подростка о нападении находился на ранней стадии, и поэтому общественность никогда не находилась в конкретной опасности.
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