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Рэпер уплыл из ресторана, чтобы не оплачивать счет | Фото: Thinkstock10.04 16:51   MIGnews.com

Рэпер уплыл из ресторана, чтобы не оплачивать счет

Австралийский рэпер Терри Пек, известный как 2pec, пообедав на крупную сумму в ресторане, попытался скрыться от персонала, чтобы не оплачивать счет.

Счет 33-летнего исполнителя превышал $450, но вместо того, чтобы заплатить, 2pec прыгнул в море и попытался уплыть, как пишет ABC. Полиция на водных мотоциклах отправилась в погоню за музыкантом.

В свое оправдание он заявил, что плыл на помощь к подруге, которое в это время рожала на пляже, как сообщают местные СМИ.

Терри Пек предстал перед судом в понедельник, 9 апреля, после инцидента в ресторане Omeros Bros на курорте Серферс Парадайз.

Сообщается, что рэпер заказал двух омаров, осьминога, а также выпил 21 устричный шот с водкой и несколько бутылок пива.
В ходе слушания 2pec заявил, что поданные омары были переварены.

Представитель ресторана отверг критику в адрес качества приготовления продуктов, заявив: "Мы гордимся тем, как прекрасно готовим наших омаров".
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