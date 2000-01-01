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Подростка из России обвиняют в подготовке теракта в Норвегии | Фото: Thinkstock10.04 14:58   MIGnews.com

Подростка из России обвиняют в подготовке теракта в Норвегии

Норвежские правоохранительные органы задержали на выходных 17-летнего россиянина за подозрение в закладке в центре Осло предмета, похожего на бомбу. Взрывотехники уничтожили находку, однако пока не ясно, была ли там взрывчатка.

Изначально сообщалось, что молодой человек живет в Осло, куда он приехал в Норвегию в 2010 году с просьбой предоставить убежище, но позже сообщили, что он проживает в Норвегии с родителями.

Его обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Задержанного уже допросили в штаб-квартире полиции Осло, однако его адвокат не стал сообщать подробности.

Как сообщает РИА Новости, в российском посольстве в Норвегии пока нет информации о задержании гражданина России.

В связи со случившимся начальница полицейской службы безопасности Норвегии Бенедикте Бьернланд заявила, что уровень террористической угрозы в Норвегии повышен с "возможного" до "вероятный".
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