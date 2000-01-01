10.04 22:33 MIGnews.com

Экипаж МКС вернулся на Землю

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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-02" с экипажем 50-й экспедиции вернулся с Международной космической станции на Землю."Есть посадка", – высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами в подмосковном Королеве.На Землю вернулись два космонавта Роскосмоса Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из капсулы.Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток.До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Олега Новицкого ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ЕSА).