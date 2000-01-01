Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Экипаж МКС вернулся на Землю | Фото: Thinkstock10.04 22:33   MIGnews.com

Экипаж МКС вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-02" с экипажем 50-й экспедиции вернулся с Международной космической станции на Землю.

"Есть посадка", – высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами в подмосковном Королеве.

На Землю вернулись два космонавта Роскосмоса Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из капсулы.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток.

До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Олега Новицкого ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ЕSА).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:54
США: пассажира сочли лишним и выволокли из самолета  
21:32
Лавров и глава МИД Ирана обвинили США в нарушении права
20:55
ХАМАС: мы задержали подозреваемого в убийстве Фукаха
20:15
СМИ: гамбургский отель отказался принимать делегацию США
19:51
Сирийский подросток планировал теракт в Германии
19:42
Главным редактором Vogue впервые стал мужчина
18:51
Египет ввел чрезвычайное положение в стране
18:35
ФРГ: политическое урегулирование в Сирии без РФ невозможно
17:51
Израиль закрыл границу с Египтом из-за угрозы терактов
17:26
Израиль осудил Ле Пен и ее заявление о Холокосте
16:51
Рэпер уплыл из ресторана, чтобы не оплачивать счет
15:52
Британия обсуждает меры давления на правительство САР
14:58
Подростка из России обвиняют в подготовке теракта в Норвегии
14:30
Падение титанов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus