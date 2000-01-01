10.04 11:58 MIGnews.com

В Италии запретили Uber

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Апелляционный суд Италии запретил использование сервиса Uber - мобильное приложение UBER.UL, аргументируя это тем, что легальные службы такси сталкиваются с проблемой недобросовестной конкуренции. Как пишет The Local, компании также запрещено использовать и другие их мобильные приложения – Black, Lux, Suv, X , XL, Select и Van.В своем постановлении суд поддержал жалобу профсоюзов такси и дал Uber десять дней на прекращение использования различных телефонных приложений на территории Италии. За каждый день просрочки после запрета Uber может грозить 10 тысяч евро штрафа.В компании заявили, что были шокированы таким решением и намерены немедленно его обжаловать.Решение апелляционного суда подтвердило решение суда в Милане, принятое два года назад, о запрете приложения UberPop, которое было признано поощряющим предоставление услуг такси для водителей без лицензий.