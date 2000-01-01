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В Италии запретили Uber | Фото: freestocks.org/Flickr10.04 11:58   MIGnews.com

В Италии запретили Uber

Апелляционный суд Италии запретил использование сервиса Uber - мобильное приложение UBER.UL, аргументируя это тем, что легальные службы такси сталкиваются с проблемой недобросовестной конкуренции. Как пишет The Local, компании также запрещено использовать и другие их мобильные приложения – Black, Lux, Suv, X , XL, Select и Van.

В своем постановлении суд поддержал жалобу профсоюзов такси и дал Uber десять дней на прекращение использования различных телефонных приложений на территории Италии. За каждый день просрочки после запрета Uber может грозить 10 тысяч евро штрафа.

В компании заявили, что были шокированы таким решением и намерены немедленно его обжаловать.

Решение апелляционного суда подтвердило решение суда в Милане, принятое два года назад, о запрете приложения UberPop, которое было признано поощряющим предоставление услуг такси для водителей без лицензий.
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