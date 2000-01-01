В Италии запретили Uber

Апелляционный суд Италии запретил использование сервиса Uber - мобильное приложение UBER.UL, аргументируя это тем, что легальные службы такси сталкиваются с проблемой недобросовестной конкуренции. Как пишет The Local, компании также запрещено использовать и другие их мобильные приложения – Black, Lux, Suv, X , XL, Select и Van.
В своем постановлении суд поддержал жалобу профсоюзов такси и дал Uber десять дней на прекращение использования различных телефонных приложений на территории Италии. За каждый день просрочки после запрета Uber может грозить 10 тысяч евро штрафа.
В компании заявили, что были шокированы таким решением и намерены немедленно его обжаловать.
Решение апелляционного суда подтвердило решение суда в Милане, принятое два года назад, о запрете приложения UberPop, которое было признано поощряющим предоставление услуг такси для водителей без лицензий.