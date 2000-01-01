10.03 18:59 MIGnews.com

Суд по MH17: самолет сбили по ошибке

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На суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что авиалайнер был принят за украинский военный самолет и сбит по ошибке.По его словам, атака на гражданский авиалайнер "могла быть ошибкой", однако, по мнению прокурора, атака на военный самолет также является уголовным преступлением."Ошибка в цели не имеет значения для совершенного преступления", - подчеркнул он."Война не освобождает всех от насилия против всех", - добавил Фердинандуссе.