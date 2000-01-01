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В ФРГ зафиксировали первые две смерти от коронавирус 10.03 17:03   MIGnews.com

Две смерти от коронавируса в Германии

В Германии зафиксированы первые смертельные случаи, вызванные коронавирусом.

Так, в результате COVID-19 умер один человек в Хайнсберге и 89-летняя женщина в Эссене. Оба города находятся в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал граждан преклонного возраста и тех, которые имеют хронические болезни, сделать все возможное для защиты от коронавируса, который является особенно опасным для них.

Тем временем из-за подозрения на коронавирус в земле Бранденбург на домашний карантин отправлено около пяти тысяч человек. Учитель одной из школ контактировал с инфицированным на коронавирус жительницей Берлина. Через это в изоляцию были отправлены все ученики и учителя школы, пишет Brusselstimes.

В Германии подтверждено 1112 случаев заражения коронавирусом, из них 484 - в Северном Рейн-Вестфалии. Как сообщалось ранее коронавирус в Египте умер гражданин Германии, который находился там как турист.


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