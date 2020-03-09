У главы Минкультуры Франции обнаружили коронавирус
Министр культуры Франции Франк Ристер заразился коронавирусом.
"Сегодня министр был протестирован положительно после появления у него симптомов заболевания", - заявили в правительстве, отметив, что Франк Ристер прошлой неделе провел несколько дней в национальном собрании, где было подтверждено несколько случаев заболевания, в пяти депутатов и двух сотрудников учреждения.
По словам его окружения, министр "в порядке" и находится в двухнедельном отпуске. Эта болезнь для него как "маленький грипп". "Когда симптомы появились сегодня утром, он пошел на обследование и не вернулся в министерство", - заявил один из источников в окружении министра в понедельник, пишет France24.
Министр здравоохранения Оливье Веран обменялся несколькими текстовыми сообщениями с Франком Ристером и рассказал, что он "ограничен своим домом" и его симптомы не очень выражены.
"Министр культуры, которому премьер-министр желает скорейшего выздоровления, продолжит работать удаленно", - подчеркнули в правительстве.