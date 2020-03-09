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У главы Минкультуры Франции обнаружили коронавирус 10.03 11:23   MIGnews.com

У главы Минкультуры Франции обнаружили коронавирус

Министр культуры Франции Франк Ристер заразился коронавирусом.

"Сегодня министр был протестирован положительно после появления у него симптомов заболевания", - заявили в правительстве, отметив, что Франк Ристер прошлой неделе провел несколько дней в национальном собрании, где было подтверждено несколько случаев заболевания, в пяти депутатов и двух сотрудников учреждения.

По словам его окружения, министр "в порядке" и находится в двухнедельном отпуске. Эта болезнь для него как "маленький грипп". "Когда симптомы появились сегодня утром, он пошел на обследование и не вернулся в министерство", - заявил один из источников в окружении министра в понедельник, пишет France24.

Министр здравоохранения Оливье Веран обменялся несколькими текстовыми сообщениями с Франком Ристером и рассказал, что он "ограничен своим домом" и его симптомы не очень выражены.

"Министр культуры, которому премьер-министр желает скорейшего выздоровления, продолжит работать удаленно", - подчеркнули в правительстве.


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