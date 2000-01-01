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МИД: празднование Дня независимости будет отменено | Фото:10.03 09:54   MIGnews.com

МИД: празднование Дня независимости будет отменено

Министерство иностранных дел разослало распоряжения всем израильским делегациям по всему миру по поводу мероприятий, запланированных на День независимости.

Соответствующие указания связаны с распространением коронавируса, передает 13 канал.

В частности, МИД приказал отменить мероприятие. Тем не менее, День памяти Холокоста и героизма евреев Европы и Северной Африки все равно состоится, однако пройдет в ограниченном формате.

Тем временем в Израиле Ассоциация Производителей издала инструкции для работодателей по предотвращению распространения коронавируса на рабочих местах.


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