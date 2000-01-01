10.03 09:54 MIGnews.com
МИД: празднование Дня независимости будет отменено
Министерство иностранных дел разослало распоряжения всем израильским делегациям по всему миру по поводу мероприятий, запланированных на День независимости.
Соответствующие указания связаны с распространением коронавируса, передает 13 канал.
В частности, МИД приказал отменить мероприятие. Тем не менее, День памяти Холокоста и героизма евреев Европы и Северной Африки все равно состоится, однако пройдет в ограниченном формате.
Тем временем в Израиле Ассоциация Производителей издала инструкции для работодателей по предотвращению распространения коронавируса на рабочих местах.
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