Антисемитское нападение на синагогу в Канаде

Вандалы разрисовали имущество канадской синагоги Chevra Mishnayes в Виннипеге свастикой.
Об этом сообщает СВС.
Нацистский крест, нарисованный желтой краской, появился на мусорной корзине позади синагоги на прошлой неделе. В последние годы Chevra Mishnayes подвергалась аналогичным нападениям, среди которых имел место поджог почтового ящика.
"Я – дитя выживших, оба моих родителя – пережили Холокост. Я была потрясена увиденным на заднем дворе", – рассказала журналистам Лайя Келлер, чей муж является главой еврейской общины.
Свастика была обнаружена в четверг вечером. В пятницу данные были переданы в местную полицию.