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Антисемитское нападение на синагогу в Канаде | Фото:10.03 17:26   MIGnews.com

Антисемитское нападение на синагогу в Канаде

Вандалы разрисовали имущество канадской синагоги Chevra Mishnayes в Виннипеге свастикой.

Об этом сообщает СВС.

Нацистский крест, нарисованный желтой краской, появился на мусорной корзине позади синагоги на прошлой неделе. В последние годы Chevra Mishnayes подвергалась аналогичным нападениям, среди которых имел место поджог почтового ящика.

"Я – дитя выживших, оба моих родителя – пережили Холокост. Я была потрясена увиденным на заднем дворе", – рассказала журналистам Лайя Келлер, чей муж является главой еврейской общины.

Свастика была обнаружена в четверг вечером. В пятницу данные были переданы в местную полицию.



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