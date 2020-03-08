10.03 17:26 MIGnews.com

Антисемитское нападение на синагогу в Канаде

Winnipeg synagogue 'hit hard' by swastika spray-painted outside, congregant says https://t.co/0ovuECam6r — CBC Manitoba (@CBCManitoba) March 8, 2020

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Вандалы разрисовали имущество канадской синагоги Chevra Mishnayes в Виннипеге свастикой.Об этом сообщает СВС.Нацистский крест, нарисованный желтой краской, появился на мусорной корзине позади синагоги на прошлой неделе. В последние годы Chevra Mishnayes подвергалась аналогичным нападениям, среди которых имел место поджог почтового ящика."Я – дитя выживших, оба моих родителя – пережили Холокост. Я была потрясена увиденным на заднем дворе", – рассказала журналистам Лайя Келлер, чей муж является главой еврейской общины.Свастика была обнаружена в четверг вечером. В пятницу данные были переданы в местную полицию.