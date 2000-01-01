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Штайе: число зараженных достигло 26 и будет еще хуже | Фото:10.03 10:05   MIGnews.com

Штайе: число зараженных достигло 26 и будет еще хуже

В понедельник, 10 марта, стало известно о еще одном зараженном коронавирусом палестинце.

Таким образом, общее число инфицированных на территории Палестинской автономии достигло 26, передает "Палестинский информационный центр".

В частности, 25 зараженных являются жителями Бейт-Лехема, еще один – из Тулькарема.

Так называемый премьер-министр ПА Мохаммад Штайе подтвердил, что ожидается резкий рост числа инфицированных, поскольку "изучается 137 новых образцов" анализа потенциально зараженных пациентов.


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