10.03 10:05 MIGnews.com

Штайе: число зараженных достигло 26 и будет еще хуже

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В понедельник, 10 марта, стало известно о еще одном зараженном коронавирусом палестинце.Таким образом, общее число инфицированных на территории Палестинской автономии достигло 26, передает "Палестинский информационный центр".В частности, 25 зараженных являются жителями Бейт-Лехема, еще один – из Тулькарема.Так называемый премьер-министр ПА Мохаммад Штайе подтвердил, что ожидается резкий рост числа инфицированных, поскольку "изучается 137 новых образцов" анализа потенциально зараженных пациентов.