Иран: сионисты разработали коронавирус

В Тегеране распространяют информацию, будто коронавирус является делом рук "сионистов", которые якобы хотят начать войну с Ираном.
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявления в иранской прессе и на телевидении.
"Иранское телевидение, которое представляет англоязычную пропаганду режима, подталкивает антисемитские заговоры о коронавирусе, чтобы отвлечь внимание муллы от неправильного обращения с пандемией", – сказано в материале.
Уточняется, что заговоры исходят прямо от "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). 5 марта на Press TV заявили, что "сионистские элементы разработали смертоносный штамм коронавируса против Ирана".
Журналисты ссылаются на некого иностранного "академика", чтобы навязать мнение режима. Повестка дня Тегерана менялась трижды. Изначально Иран отрицал, что произошла вспышка вируса, чтобы увеличить явку избирателей на выборах 21 февраля.
В конце февраля выяснилось, что некоторые ведущие политические деятели Ирана заражены. Чтобы отвлечь от первоначального сокрытия информации, режим перенес свое повествование на обвинение США в неспособности контролировать вирус. Лидеры режима начали сравнивать вирус с американскими санкциями.
Президент Ирана Хасан Рухани сначала преуменьшил распространение вируса, заявив, что, подобно санкциям, он выглядел хуже, чем был на самом деле. Затем 7 марта министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что санкции "истощили ресурсы Ирана, необходимые для борьбы с вирусом", обозвав это "медицинским терроризмом".
Потом, как выяснилось, у КСИР были и другие идеи. Лидер Корпуса Хоссейн Салами рассказал, что эпидемия коронавируса – "биологическая война" родом из США.
Идея КСИР быстро стала темой для Press TV. В статье от 8 марта на главной странице утверждается, будто США ведут "биологическую войну", а также цитируется материал, в котором говорится, что за вирусом стоит Израиль. Уточняется со ссылкой на "бывшего офицера ЦРУ", будто "США и Израиль работают вместе".