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Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 50 | Фото:10.03 07:20   MIGnews.com

Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 50

Поздно вечером, 9 марта, Министерство здравоохранения объявило, что еще восемь израильтян дали положительный результат на коронавирус.

Таким образом, общее число зараженных достигло 50.

Четверо инфицированных были заражены в результате контакта с людьми, у которых был подтвержден вирус. Среди них – три женщины, контактировавшие с одной и той же пациенткой из центра.

Еще один израильтянин заразился вирусом от 60-летней женщины в Иерусалиме. Также среди пациентов с коронавирусом оказалась 40-летняя женщина из центра страны, вернувшаяся из Франции.

Она вылетела в Париж 27 февраля в 9:00 рейсом El Al LY323, вернулась 5 марта рейсом El Al LY324 в 15:45.

Трое других были на Тенерифе, самом большом из испанских Канарских островов. Один из этих вылетел 24 февраля, двое других – днем позже.

Два пациента вернулись 3 марта, еще один – 4 марта. По данным Минздрава, одной из зараженных оказалась женщина из Хайфы, посещавшая театр в пригороде Хайфы Кирьят-Хаим 4 марта с 17:30 до 18:00, прежде чем оказаться на карантине. Требование об обязательной изоляции для тех, кто вернулся из Франции, вступило в силу позже в этот же день.

Другой пациент сел на поезд из аэропорта в Герцлию и оттуда на железнодорожный вокзал Хоф-ха-Кармель"(Хайфа) 4 марта в 10:30 после прибытия из Испании.

По данным Минздрава, один из пациентов, прибывших 3 марта, находился в отеле Лас-Вегас на Тенерифе вместе с девятью другими израильтянами.

Министерство настаивает, что все граждане, которые пользовались вышеуказанными рейсами или посещали те же места, что и зараженные, обязательно сели на карантин и сообщили об этом.


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