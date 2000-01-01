10.03 22:47 MIGnews.com
Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 67 человек
Министерство здравоохранения Израиля сообщило еще о шести случаях коронавируса в стране во вторник вечером, 10 марта. Таким образом, общее число подтвержденных случаев достигло 67.
Пациент 62 - 68-летний мужчина из северного Израиля, который вернулся из Испании 22 февраля. Пациент 63 - житель центрального Израиля, ему 40 лет, он прибыл из Австрии 6 марта.
Пациент 64 - 23-летний мужчина из центрального Израиля, который вернулся из Испании 9 марта.
Пациент 65 - мужчина 30 лет из Центра страны.
Пациент 66 - 9 летний ребёнок, проживающий в центре страны.
Пациетн 67- мужчина 60 лет из Гуш- а-Цион.
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