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3 новых случая заболевания коронавирусом в Израиле | Фото:10.03 21:13   MIGnews.com

3 новых случая заболевания коронавирусом в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о трех новых случаях заболевания коронавирусом. Канал 12 сообщает, что за ночь объявят еще о семи случаях.

Три новых пациента - израильтяне, которые недавно вернулись из поездок за границу. Таким образом, общее число зараженных достигло 61.

Первый - 60-летний мужчина из южного Израиля вернулся домой из Испании 2 марта. Второй - 29-летний житель Иерусалима прибыл из Чехии и Германии 9 марта. Третий - мужчина, которому около 60 лет и который проживает в центральном Израиля, вернулся с испанского острова Тенерифе 4 марта.


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