10.03 21:07 MIGnews.com

Минздрав: власти делают все, чтобы не закрывать школы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов сообщил 12 каналу, что правительство предпринимает все возможные шаги в борьбе со вспышкой коронавируса, чтобы предотвратить закрытие школ по всей стране."Это был бы очень радикальный шаг, который, мы надеемся, не понадобится", - заявил израильский министр. Симан-Тов добавил, что многие меры правительства, хоть и повлияли на экономику, но спасли жизни."Если бы мы не предприняли эти шаги, влияние на экономику было бы намного хуже ... посмотрите на Италию ... страну недалеко от нас ... где вспышка привела к тому, что вся страна оказалась в изоляции", - заявил он.