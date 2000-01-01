Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Минздрав: власти делают все, чтобы не закрывать школы | Фото:10.03 21:07   MIGnews.com

Минздрав: власти делают все, чтобы не закрывать школы

Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов сообщил 12 каналу, что правительство предпринимает все возможные шаги в борьбе со вспышкой коронавируса, чтобы предотвратить закрытие школ по всей стране.

"Это был бы очень радикальный шаг, который, мы надеемся, не понадобится", - заявил израильский министр. Симан-Тов добавил, что многие меры правительства, хоть и повлияли на экономику, но спасли жизни.

"Если бы мы не предприняли эти шаги, влияние на экономику было бы намного хуже ... посмотрите на Италию ... страну недалеко от нас ... где вспышка привела к тому, что вся страна оказалась в изоляции", - заявил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:22
Минздрав Катара временно запретил курение кальянов
21:13
3 новых случая заболевания коронавирусом в Израиле
21:08
Ответ Ликуда НДИ: передавайте ваши условия Айману Уда
21:08
В КНДР около 200 солдат погибли от коронавируса
20:55
НДИ передал условия присоединения к правительству Ликуда
20:47
Аэропорт Бен-Гурион отменил более 100 рейсов
20:40
Банк Израиля рассказал как коронавирус повлияет на экономику
20:30
Штайниц: в изоляции нет политической составляющей
20:05
El Al потребуется $700 млн финансовой поддержки
19:56
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет без болельщиков
19:37
Лидеры "Кахоль Лаван" встретились с Либерманом
19:20
Военные США вновь блокировали российский конвой
18:59
Суд по MH17: самолет сбили по ошибке
18:45
Иордания закрыла границы с Израилем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus