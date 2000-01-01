10.03 20:40 MIGnews.com

Банк Израиля рассказал как коронавирус повлияет на экономику

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Банк Израиля опроверг опасения по поводу разрушительного воздействия коронавируса на экономику страны, пишет Times of Israel. Представители банка заявили, что вспышка приведет к потере 0,7 процента роста ВВП Израиля - 2% в 2020 году.Управляющий банка Амир Ярон заявил, что кризис утихнет к концу второго квартала в конце июня и ВВП Израиля быстро восстановится. По оценкам экспертов, массовой вспышки коронавируса в Израиле не ожидается, но около 150 000 израильтян останутся на карантине. Пострадает туризм, авиация и некоторые другие отрасли.Ярон провел специальную встречу в понедельник, чтобы обсудить кризис с руководителями семи ведущих израильских банков. Обсуждение было сосредоточено на том, как банковская система может помочь экономике и бизнесу справиться со вспышкой.По словам Ярона, банковская система Израиля не пострадала и готова к дальнейшему спаду."Банковская система сильна, и важно, чтобы банки знали, как найти баланс между ответственной кредитной политикой и финансовыми потребностями экономики, особенно в отношении делового сектора, с акцентом на малый и средний бизнес."Ярон не рекомендовал снижение процентных ставок, но посоветовал банкам сделать кредит более доступным. По его словам, у израильских банков избыточный капитал составляет около 14 миллиардов шекелей (около 4 миллиардов долларов)."Если каждый банк в системе хоть немного ослабит свою кредитную политику, это поможет преодолеть трудности с денежными потоками, которые могут сказаться на здоровой экономической активности, и экономика выдержит промежуточный период."