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Минздрав призвал израильтян не посещать дома престарелых | Фото:10.03 19:04   MIGnews.com

Израильтянам запретили посещать больницы и дома перстарелых

Министерство здравоохранения Израиля призвало граждан не посещать больницы и дома престарелых. Меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.

Решение следует из более раннего объявления Министерства благосостояния, запрещающего посещать дома престарелых родственниками.

"Министерство здравоохранения рекомендует, чтобы пожилое население, особенно те, у кого были проблемы со здоровьем, как можно меньше сокращали контакты с представителями общественности, сохраняя при этом свой распорядок", - говорится в заявлении министерства.

Как сообщалось ранее, министерство ужесточило лимит на посещение публичных мероприятий с 5000 до 2000 человек. Тем не менее, израильтян призвали пересмотреть возможность проведения каких-либо массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что днем, 10 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле, в результате чего количество заболевших достигло 38.

Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Министерства здравоохранения.


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