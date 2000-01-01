Израильтянам запретили посещать больницы и дома перстарелых
Министерство здравоохранения Израиля призвало граждан не посещать больницы и дома престарелых. Меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.
Решение следует из более раннего объявления Министерства благосостояния, запрещающего посещать дома престарелых родственниками.
"Министерство здравоохранения рекомендует, чтобы пожилое население, особенно те, у кого были проблемы со здоровьем, как можно меньше сокращали контакты с представителями общественности, сохраняя при этом свой распорядок", - говорится в заявлении министерства.
Как сообщалось ранее, министерство ужесточило лимит на посещение публичных мероприятий с 5000 до 2000 человек. Тем не менее, израильтян призвали пересмотреть возможность проведения каких-либо массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что днем, 10 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле, в результате чего количество заболевших достигло 38.
Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Министерства здравоохранения.