10.03 18:45 MIGnews.com

Иордания закрыла границы с Израилем

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Во вторник Иордания закрыла пункты пересечения границы с Израилем и Западным берегом, а также морские пути с Египтом и запретила сухопутные перевозки из Ирака. Министерство здравоохранения королевства заявило, что эти меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.Правительство также запретило поездки в Ливан и Сирию. С понедельника будет запрещен въезд туристам из Франции, Германии и Испании, сообщил министр Саад Джабер на пресс-конференции.Ранее в этом месяце Иордания объявила, что у мужчины, прибывшего рейсом из Италии, оказался положительный результат на коронавирус. Власти Иордании не сообщали о каких-либо новых случаях.