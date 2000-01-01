10.03 18:20 MIGnews.com

ЦАХАЛ призывает резервистов для борьбы с коронавирусом

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Армия обороны Израиля призвала около 70 резервистов из командования Внутреннего фронта, которые будут помогать в создании учебных материалов по коронавирусу. Об этом сообщает Times of Israel. ЦАХАЛ также ввел ряд более жестких ограничений для солдат.Руководство запретило рукопожатия среди военнослужащих и закрытые собрания на более 120 человек без разрешения командира.Казармы и помещения общего пользования, которые использовались зараженными, должны быть полностью продезинфицированы. Если по какой-либо причине это невозможно, комната должна быть закрыта на 14 дней. Также, запрещено посещение гражданскими лицами баз ЦАХАЛа, включая представителей благотворительных организаций.Гражданские подрядчики и поставщики по-прежнему допускаются на военные базы. Они должны заполнить заявление, подтверждающее, что они не были за границей в течение последних 14 дней или общались с человеком, который заразился вирусом.Военным атташе за рубежом также запрещено участвовать в крупных публичных мероприятиях.Около 2240 солдат в настоящее время находятся на карантине, большинство из них из-за личных поездок за границу. Несколько сотен человек были освобождены из двухнедельной изоляции и возвращены в свои подразделения.