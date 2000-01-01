10.03 17:13 MIGnews.com

Итальянцы массово скупают продукты из-за карантина

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Жители Италии начали массово скупать продовольствие из-за новых мер по борьбе с коронавирусом в стране, сообщает Dialy Mail. Главные достопримечательности также полностью опустели.В Неаполе полиция предупреждала людей с помощью громкоговорителя "оставаться дома, избегать ненужных прогулок и людных мест" из-за "чрезвычайной ситуации с коронавирусом". Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что "каждый должен отказаться от чего-то, чтобы защитить здоровье граждан".Людям с повышенной температурой приказано оставаться дома, за исключением чрезвычайных ситуаций, и отказаться от посещения общественных собраний, свадеб, похорон и спортивных мероприятий.В субботу представители здравоохранения Италии предупредили, что в северной части Ломбардии не хватает больничных коек для пациентов интенсивной терапии. Правительство также начало отзывать вышедших на пенсию врачей в рамках усилий по быстрому укреплению службы здравоохранения.Врачи должны "учитывать возраст пациента и его шансы на выживание при распределении больничных коек". Итальянское общество анестезиологов и реаниматологов опубликовало 15 этических рекомендаций, которые следует учитывать врачам при принятии решения о приеме.По состоянию на вечер понедельника в Италии было зарегистрировано 1807 новых подтвержденных случаев, что в целом составило 9 172 человека. Число умерших в Италии также увеличилось на 97 до 463 человек - большинство из них пожилые люди с предыдущими заболеваниями.